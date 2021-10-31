الشرطة تنقذ طفلة حبسها والدها فى منزل مهجور 3 سنوات بالدقهلية.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

نجحت قوات الشرطة فى إنقاذ طفلة قيدها والدها بالجنازير وحبسها فى منزل مهجور 3 سنوات فى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية. تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على طفلة مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية اتهموا والدها بتقييدها وتعذيبها لمدة 3 سنوات. انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة ، وتبين العثور على الطفلة شهد م. ص ، 12 سنة، مقيدة بالجنازير من قدميها في السرير وتجلس في وضع القرفصاء وهي تبكي، وكلما علا صوتها وصل إلى الجيران، وهو ما أخافهم من المكان، وبسؤالها أكدت أن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها، وذلك لانفصالهما منذ فترة كبيرة. وعلى الفور اتخذ ضباط مركز ميت غمر الإجراءات اللازمة لفك الطفلة من قيودها ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليها. وأكد أهالي القرية أن الطفلة «شهد»، لم يرها أحد منهم منذ 3 سنوات حيث اختفت عن الأنظار تماما، ويعرفها أهالي المنطقة وأطفال المنطقة تمام، وكلما سألوا والدها عليها، أكد أنها ذهبت لوالدتها وتعيش في القاهرة، ولكنهم بدأوا يسمعون أصوات بكاء متواصل من المنزل وفى البداية ظنوا أن المنزل مسكونا بالجن والعفاريت، خاصة وأنه منزل مهجور فقرر اثنان من الشباب دخول المنزل من أعلى السطوح لاستبيان سبب البكاء، وفوجئا بالطفلة مقيدة على السرير بإحدى الغرف. وألقى ضباط مباحث مركز ميت غمر القبض على الأب الذي علل تصرفه بأنه يحافظ على طفلته حتى لا تخرج من المنزل في عدم وجوده وهى في سن خطرة.

كشف أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن واقعة مؤلمة بعد عصورهم على طفلة مختفية منذ ثلاث سنوات داخل منزل مهجور بعد قيام والدها بربطها بالجنازير حتى لا تذهب الى والدتها بعد انفصالهما .

وبدأت الواقعة بعد اختفاء الطفلة شهد منذ ثلاثة سنوات عن اقرانها في الشارع ، وبعد أن سألوا والدها عنها فرد بإنها تعيش في القاهرة مع شقيقه ،

وخلال الفترة الأخيرة بدأ جيران الطفلة فى سماع صوت بكاء يخرج من داخل المنزل المهجور ، واعتقد الأهالي بأن المنزل مسكون نظرا لأنه مظلم كول الوقت ومهجور ، وبعد فترة حاول أهالي القرية أن يكشفوا حقيقة تلك الأصوات الغريبة ،

فتسلل اثنين من الجيران إلى البيت ليكتشفوا أن الطفلة التي اختفت منذ 3 سنوات مقيدة بالجنازير داخل حجرة مظلمة وحولها بعض الأكل والشرب، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإلقاء القبض على الأب المتهم بتقييد ابنته.