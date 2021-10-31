السيطرة على حريق بالسوق الدولي بالشلاتين دون إصابات

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر يفيد نشوب حريق بكشك خشبي باحد الارشاد الخشبية داخل السوق الدولي بالشلاتين، علي الفور تم الدفع بسيارة حماية مدنية وكذلك سيارة إسعاف خشية لامتداد الحريق الي الاكشاك والمجال المختلفة بالسوق الدولي .

وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق قبل أن يمتد الي باقي المحال ولم ينجم الحريق عن أي اصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري معرفة اسباب الحريق.