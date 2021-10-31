اليوم السابع
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السيطرة على حريق بالسوق الدولي بالشلاتين دون إصابات

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:12 ص
السيطرة على حريق بالسوق الدولي بالشلاتين دون إصابات حريق - أرشيفية
البحر الأحمر -عماد عرفة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر على حريق شب بأحد الاكشاك الخشبية بالسوق الدولي بالشلاتين دون خسائر بالارواح، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر يفيد نشوب حريق بكشك خشبي باحد الارشاد الخشبية داخل السوق الدولي بالشلاتين، علي الفور تم الدفع بسيارة حماية مدنية وكذلك سيارة إسعاف خشية لامتداد الحريق الي الاكشاك والمجال المختلفة بالسوق الدولي .
 
وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق قبل أن يمتد الي باقي المحال ولم ينجم الحريق عن أي اصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري معرفة اسباب الحريق.
 
 

 


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