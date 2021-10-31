الداخلية تضبط 8668 قضية تموينية خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدة قضايا في مجال الأمن الاقتصادي خلال الأسبوع الماضى، حيث تم ضبط (8668 قضية تموينية متنوعة)، وضبط (190) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 8643 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1٫166٫805 جنيه.

كما تم ضبط (23) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (959679 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

وضبط (8455) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1590,886) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (405) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (624,437) طن، وكذا ضبط (91) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (52,143) طن.