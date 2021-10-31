الداخلية تضبط 2182 قضية تهرب ضريبى خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (2182) قضية فى مجال التهرب الضريبى تنوعت ما بين (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).

وبلغت قيمة المبالغ المالية 2٫408٫451٫867 جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫270٫921) جنيه