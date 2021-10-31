الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسى فى أدنبرة بعلم مصر ولافتات الترحيب

كتب محمد الجالى

رغم الأمطار الغزيرة والبرد القارس، حرص أعضاء الجالية المصرية على التحرك من لندن الى أدنبرة؛ ليكونوا فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى والترحيب به خلال حضوره القمة العالمية لتغير المناخ "كوب 26"، بحضور كل رؤساء العالم لمناقشة كيفية تفادى الأخطار المناخية التى يتعرض لها كوكب الأرض، وبحث آليات خفض الحرارة خلال العقود المقبلة.

ورفع أبناء الجالية المصرية علم مصر ولافتات ترحيبية بالرئيس السيسى، مرتدين تيشرتات تحمل صوره وعلم مصر ، تعبيرا منهم عن حبهم لمصر والرئيس السيسى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطار جلاسكو الدولي للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ".

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ" والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.