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الجالية المصرية بلندن تستقبل الرئيس السيسى فى جلاسجو بأعلام مصر.. صور

الأحد، 31 أكتوبر 2021 02:41 م
الجالية المصرية بلندن تستقبل الرئيس السيسى فى جلاسجو بأعلام مصر.. صور الجالية المصرية بلندن
كتب ـ محمود راغب

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تجمع المصريون منذ فجر اليوم فى بيت العائلة المصريه بلندن واستقلوا أتوبيسا فى رحلة تستغرق 8 ساعات متوجهين إلى العاصمة الاسكتلندية جلاسجو لاستقبال الرئيس السيسى والترحيب به أثناء حضوره مؤتمر المناخ، فى حضور كل رؤساء العالم لمناقشة كيفية تفادي الأخطار المناخية التى يتعرض لها كوكب الأرض.
 
وحرص أبناء الجالية على اصطحاب أعلام مصر ولافتات ترحيبية بالرئيس السيسى ، فضلا عن ارتداء تيشرتات تحمله صوره وأعلام مصر تعبيرا منهم عن حبهم للرئيس السيسى.
 
وقال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، ورئيس بيت العائلة المصرية بلندن، إن أبناء الجالية المصرية فى إنجلترا حريصون على التغلب على كل الصعاب التى تزامنت مع توقيت ومكان هذه الزيارة مما يعد خير دليل على مدى حب أبناء الجالية لوطنهم الأم وتأيدهم للقيادة السياسية .
 
وتابع أن الزيارة تأتى فى أيام العمل، ومدينة جلاسجو تبعد 8 ساعات عن لندن، وحريصون أن نصل قبل وصول الرئيس وتحركنا فجرا تواجهنا أمطار شديدة وسيول طول الطريق .
 
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الجالية المصرية فى لندن
 

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الجالية المصرية فى لندن
 
 
 

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الجالية المصرية فى لندن
 

 
 
 

 

 

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جلاسجو

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