اليوم السابع
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التموين: استمرار طرح البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها للكرتونة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:00 ص
التموين: استمرار طرح البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها للكرتونة كراتين بيض - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ووزارة الزراعة وطرحه للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيها لطبق البيض الأبيض عدد "30" بيضة، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين، فى توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 25 % فى منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وكافة فروع الشركات التابعة للوزارة، كما نجحت الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات الغذائية طوال الوقت ،كما تمد وزارة التموين  منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك فروع الشركات التابعة بمنتجات الفاكهة والخضراوات لطازجة بشكل يومى وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ساهمت بشكل كبير فى إحداث حالة توازن في الأسعار بالأسواق الاخرى .

 

 


التموين

البيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

اسعار البيض بالمجمعات الاستهلاكية

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