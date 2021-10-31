التموين: استمرار طرح البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها للكرتونة

كتب مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ووزارة الزراعة وطرحه للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيها لطبق البيض الأبيض عدد "30" بيضة، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين، فى توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 25 % فى منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وكافة فروع الشركات التابعة للوزارة، كما نجحت الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات الغذائية طوال الوقت ،كما تمد وزارة التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك فروع الشركات التابعة بمنتجات الفاكهة والخضراوات لطازجة بشكل يومى وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ساهمت بشكل كبير فى إحداث حالة توازن في الأسعار بالأسواق الاخرى .