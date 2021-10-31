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التعليم: جميع الصفوف الابتدائية تحظى بمناهج مطورة بحلول 2023

الأحد، 31 أكتوبر 2021 03:00 ص
التعليم: جميع الصفوف الابتدائية تحظى بمناهج مطورة بحلول 2023 طلاب المدارس
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بحلول العام الدراسى 2022،2023، ستكون جميع الصفوف في المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائية قد حظيت بمناهج حديثة ومطورة في إطار خطة تسريع بناء المناهج الدراسية في منظومة التعليمية الجديدة والتي بدأتها الوزارة منذ عام 2018.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى لديها كتب مطورة، تضمنت مناهج حديثة مثل كتاب القيم واحترام الأخر، كما تم تحديث المناهج الدراسية"العربى والعلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات"، اعتمدت فلسفة المناهج المطورة على المهارات لاكساب المتعلم المعرفة بجانب المهارة، كما تعتمد المناهج على توعية الطلاب بالقضايا الاجتماعية والصحية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن رحلة تطوير المناهج وتحديثها وصلت إلى الصفين الخامس والسادس الابتدائى، حيث يتم الآن تأليف المقررات الدراسية للصفين وسيتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وأن تغيير وتطوير المناهج يترتب عليه تغيير فى شكل التقييم حيث اعتمدت الوزارة آلية تقييم فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى وهى عم وجود امتحانات تحريرية للطلاب، وإنما يتم تقييم الطلاب من خلال المهارات الفردية والجماعية بدون درجات بل يرمز لها بأوان لمعرفة مستوى الطفل، من خلال معلم الفصل.

وشددت الوزارة على أنه تم تغيير أسلوب التقييم فى الصف الرابع الابتدائى ليقوم على نظام الاختبارات ومهام أدائية، حيث يخوض الطفل 3 اختبارات خلال الترم الدراسى.


التربية والتعليم

المناهج الدراسية

تطوير المناهج

المناهج المطورة

تحديث مناهج الصف الرابع الابتدائى

اخبا رمصر

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