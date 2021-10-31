اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 58 قطعة سلاح وينفذ 52 ألف حكم قضائي

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:40 ص
الأمن العام يضبط 58 قطعة سلاح وينفذ 52 ألف حكم قضائي حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (58) قطعة سلاح نارى ، (177) قضية مخدرات، وتنفيذ (52409) أحكام قضائية متنوعة.

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توجيه الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) أسفرت جهودها عن ضبط (4 أشخاص " لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 3 بنادق خرطوش – 3فرد محلى - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – سيارة ) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع .

 

 

 

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