الأزهر يعلن موعد امتحان الصف الرابع الابتدائى أواخر نوفمبر

كتب لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا لجميع المعاهد جاء فيه أنه نظرا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة على الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021 / 2022، يتم التنبيه على المختصين بالمناطق بالالتزام بالتعليمات الآتية :

- يجرى نظام التقييم للصف الرابع الابتدائي كما ورد بالتعليمات شهري أكتوبر ونوفمبر في آخر أسبوع من شهر نوفمبر 2021 م.

- بالنسبة لمنهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي يدرس في شهر أكتوبر ونوفمبر، موضوعات ( مفتاح النجاح - نصائح أب - كن قويا - ذكاء صبي - المنصور والطيور - الطماع والدجاجة ) في النصوص والقراءة - الفصل الأول والثاني والثالث من القصة، أنواع الخبر - كان وأخواتها – أنواع خبر كان وأخواتها في القواعد.