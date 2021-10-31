اليوم السابع
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الأزهر يعلن موعد امتحان الصف الرابع الابتدائى أواخر نوفمبر

الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:00 ص
الأزهر يعلن موعد امتحان الصف الرابع الابتدائى أواخر نوفمبر قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا لجميع المعاهد جاء فيه أنه نظرا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة على الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021 / 2022، يتم التنبيه على المختصين بالمناطق بالالتزام بالتعليمات الآتية :
 
- يجرى نظام التقييم للصف الرابع الابتدائي كما ورد بالتعليمات شهري أكتوبر ونوفمبر في آخر أسبوع من شهر نوفمبر 2021 م.
 
- بالنسبة لمنهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي يدرس في شهر أكتوبر ونوفمبر، موضوعات ( مفتاح النجاح - نصائح أب - كن قويا - ذكاء صبي - المنصور والطيور - الطماع والدجاجة ) في النصوص والقراءة - الفصل الأول والثاني والثالث من القصة، أنواع الخبر - كان وأخواتها – أنواع خبر كان وأخواتها في القواعد. 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الصف الرابع

الصف الرابع الابتدائى

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