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الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على محافظات الدلتا والقاهرة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:55 ص
الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على محافظات الدلتا والقاهرة حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي محافظات الدلتا والقاهرة والوجه البحري، حيث انخفضت فرص سقوط الأمطار ليصبح الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة. 
 
ويبقي تأثير السحب علي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة هناك.
 
ويشهد اليوم الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء،  حيث يسود طقس مائل للحرارة  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية حار  على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة
 
 
 
 

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