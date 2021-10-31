اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 أكتوبر 2021 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اتخاذ الإجراءات ضد سيدة زعمت عدم تنفيذ أحكام في حق طليقها بالإسماعيلية

الأحد، 31 أكتوبر 2021 02:51 م
اتخاذ الإجراءات ضد سيدة زعمت عدم تنفيذ أحكام في حق طليقها بالإسماعيلية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطعين فيديو لإحدى السيدات، ادعت خلالهما عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها ضد طليقها بسبب نفوذه.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، من مقطعين فيديو لسيدة تضمن إستغاثة لعدم تنفيذ أحكام قضائية ضد طليقها ، مُشيرةً إلى قيامه بطردها من منزلها وحرمانها من رؤية أنجالها منذ (8) سنوات بالرغم من حصولها على أحكام بالحضانة ، إلا أن تلك الأحكام بزعم إستغلال الوالد لنفوذه ، كما زعمت سابقة قيام الخفراء العاملين بمزرعة طليقها بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية برفع السلاح ضد قوة من رجال الشرطة ، مُلتمسةً مُساعدتها فى التحقيق فى تلك الوقائع .

تم استدعاء المشكو فى حقه، حيث قدم موكله الصيغة التنفيذية للدعوى المتضمنة قرار ضم الطفلين إلى حضانته ، وعدم قيام الشاكية بتقديم ثمة أحكام أخرى خلاف تلك الدعوى ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تبين وجود مزرعة لوالد المشكو فى حقه بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وعدم وجود ثمة مزارع بدائرة مركز شرطة القصاصين للمشكو فى حقه ، كما تبين عدم دفع قوة من مركز شرطة أبوصوير بمأموريات للمزرعة المشار إليها ، ومن ثم تبين عدم صحة ما إدعته الشاكية .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

 


الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات امنيه

تنفيذ الاحكام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة