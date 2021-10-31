إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الفيوم"

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة - الفيوم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين إصابة ٨ أشخاص هم علي محمد عبد الرحمن 22 سنة مصاب بجرح بالذراع الأيسر وخلع بالكتف، رقية عبد الحميد عمر 5 سنوات جرح متهتك باليد اليسرى وجرح بالجبهة، محمد رزق عبد الرحمن 21 سنة جرح بالجبهة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن41 سنة كدمات وسحجات بالجسم، رنا ضيف بريك 25 سنة، جرح باليد اليمنى، نبيل عمر عبد الرحمن 20 سنة سحجات وكدمات، مكة حميدة عمر عام ونصف سحجات وكدمات، عمرو حميدة محمد 3 سنوات سحجات وكدمات، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.