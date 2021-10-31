اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الفيوم"

الأحد، 31 أكتوبر 2021 03:33 ص
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الفيوم" إسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الفيوم" بين كوم أوشيم، وبوابة الرسوم - اتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة - الفيوم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين إصابة ٨ أشخاص هم علي محمد عبد الرحمن 22 سنة مصاب بجرح بالذراع الأيسر وخلع بالكتف، رقية عبد الحميد عمر 5 سنوات جرح متهتك باليد اليسرى وجرح بالجبهة، محمد رزق عبد الرحمن 21 سنة جرح بالجبهة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن41 سنة كدمات وسحجات بالجسم، رنا ضيف بريك 25 سنة، جرح باليد اليمنى، نبيل عمر عبد الرحمن 20 سنة سحجات وكدمات، مكة حميدة عمر عام ونصف سحجات وكدمات، عمرو حميدة محمد  3 سنوات سحجات وكدمات، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 

 


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