أمن القليوبية ينجح فى إعادة طفلة لأسرتها بعدما اختطفتها متسولة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت مديرية أمن القليوبية، فى استعادة طفلة عمرها 5 سنوات كانت اختطفتها فتاة متسولة عمرها 19 عاما، بقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، من أسرتها وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها لمدة 5 أيام حتى توصلت أجهزة الأمن إليها والقى القبض على المتهمة وإعادة الطفلة لأسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه بلاغا من ربة منزل وزوجها يفيد إختفاء نجلتهما من قرية بميت عاصم دائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة وإختفاء المجنى عليها فتاة متسولة، كانت تتسول في القرية فجلست بجوار منزل المبلغ وزوجته فأرادا أن يعطفا على المتهمه فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم لها الطعام والشراب وفى الليل غافلتهما واستدرجت نجلتهما المجنى عليها، والبالغة من العمر 5 سنوات، وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها وتعليمها التسول.

على الفور أسرع الأب والأم إلى مركز شرطة بنها وقدما بلاغا بإختفاء نجلتهما وانهما يتهمان متسوله عطفا عليها وأواها في منزلهما لتناول الطعام خوفا عليها من الشارع إلا أنها غافلتهما وخطفت نجلتهما وهربت.

وتوصلت أجهزة الامن في القليوبية إلى أوصاف المتهمة وتم العثور عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفلة المجنى عليها، وذلك أثناء قيامهما بالتسول على المحلات والمنازل، وتم ضبط المتهمة وأعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إعادة الطفلة لأسرتها، وتولت النيابة التحقيق.