اليوم السابع
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أمن القاهرة يساعد مسنة لعدم قدرتها على الحركة بمصر الجديدة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:09 م
أمن القاهرة يساعد مسنة لعدم قدرتها على الحركة بمصر الجديدة قوات الأمن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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قامت الأجهزة الأمنية بمساعدة مسنة، فى استجابة فورية وسريعة لاستغاثتها، وتوجهت لمنزلها، وقدمت لها المساعدة والرعاية اللازمة لها بمنطقة مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

 

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها، لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فقد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (مواطنة "مسنة " – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) التمست خلاله مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وتقيم بمفردها داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة.

 

وعلى الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، و قد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها .

 

 


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