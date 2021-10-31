أخبار مصر.. الرئيس السيسي يصل إلى مطار جلاسجو استعدادا للمشاركة فى قمة المناخ

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي يصل إلى مطار جلاسجو الدولى استعدادا للمشاركة فى قمة تغير المناخ

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الي مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ".

رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش

عقب حضوره الاحتفال بيوم المدن العالمي، المقام بمدينة الأقصر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة أعمال الحفائر، الواقعة بطريق الكباش، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بها، والتعرف على أحدث الاكتشافات بها، ورافقه عدد من الوزراء والمحافظين، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تسليم 2822 أسرة من سكان عزبة أبوقرن وحدات مفروشة بالسلام ضمن حياة كريمة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن إجمالى عدد العقارات التى تم إخلاؤها بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة حتى الآن، 1140عقارا، مشيرة إلى أنه تم نقل وتسكين 2822 أسرة بوحدات مفروشة بمدينة معا فى السلام ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 3 قوانين ويدعو لأخرى غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد الموافقة علي 3 مشروعات قوانين تتعلق بحماية الأمن القومي للبلاد، ودعا إلي جلسة تالية غدا الإثنين لاستكمال جدول الأعمال.

وزير الدفاع يشهد البيان العملى "مجد-16" الذى تنفذه إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والانتاج الحربى، البيان العملى (مجد-16) الذى تنفذه عناصر من إدارة المدفعية بالذخيرة الحية، وذلك بنطاق الجيش الثانى الميدانى، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية، وأعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس النواب وعدد من الإعلاميين، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حيث بدأت الإجراءات بتفقد الفريق أول محمد زكى معرضاً ضم عدداً من الأسلحة والمعدات ومنظومات إدارة النيران والبحوث الفنية الحديثة الخاصة بإدارة المدفعية .

خبراء أمنيون: محاكمة السجناء بمركز الإصلاح والتأهيل توفر نفقات مالية كبيرة

قال خبراء أمنيون إن مركز الإصلاح والتأهيل الذي تم افتتاحه بوادي النطرون، يساهم في توفير نفقات مالية كبيرة، حيث تنعقد جلسات محاكمة المتهمين في نفس المكان، مما يعني توفير نفقات نقلهم للمحاكم وما يستلزمه من مأموريات تأمينية، فضلًا عن إراحة السجناء، وعدم نقلهم لمسافات طويلة داخل سيارات الترحيلات.

الأرصاد: غدا فرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الإثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

"هابيتات": مصر نموذج لدولة تبنت أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأقصر.

الجالية المصرية بلندن تستقبل الرئيس السيسى فى جلاسجو بأعلام مصر.. صور

تجمع المصريون منذ فجر اليوم فى بيت العائلة المصريه بلندن واستقلوا أتوبيسا فى رحلة تستغرق 8 ساعات متوجهين إلى العاصمة الاسكتلندية جلاسجو لاستقبال الرئيس السيسى والترحيب به أثناء حضوره مؤتمر المناخ، فى حضور كل رؤساء العالم لمناقشة كيفية تفادي الأخطار المناخية التى يتعرض لها كوكب الأرض.

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء المركز القومى للترجمة برئاسة وزيرة الثقافة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 506 لسنة2021 بتشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة برئاسة وزيرة الثقافة وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات.

رئيس الوزراء يتفقد المعرض الرسمى ليوم المدن العالمى 2021 بالأقصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيدة ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي 2021، المقام على هامش الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

لجنة "5+5" تبحث بمصر إخراج المرتزقة المنتمين لـ"دول جوار ليبيا" على دفعات

تبحث اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" فى القاهرة كيفية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جنسيات دول الجوار الليبى المتواجدين فى كامل ليبيا على دفعات.

رئيس الوزراء: حياة كريمة إلهام لكل دول العالم فى التصدى للفجوة بين المدن والريف

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تقوم به مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لهو بحق أيضا إلهاما لكل دول العالم لكيفية التصدي لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف .

وزير التموين لـ"اقتصادية النواب": أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعا عالميا

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم كله، موضحا أنه منذ منتصف عام 2020 ومع بدء تلقى المواطنين حول العالم بدأ الطلب يزداد على السلع فى ظل نقص المعروض منها نتيجة توقف عجلة الإنتاج ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة فى أسعار تلك السلع.