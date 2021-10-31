أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتوجه إلى بريطانيا للمشاركة فى قمة تغير المناخ

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي يتوجه إلى بريطانيا اليوم للمشاركة فى قمة تغير المناخ بجلاسجو

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ”، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو .

مجلس الوزراء ينفى استيراد مصر شحنات فاسدة من "الموز

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، مُشددةً على أن جميع المحاصيل الزراعية وكذلك الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها فاكهة الموز آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

برنامج عمل الرئيس السيسي بقمة تغير المناخ بمدينة جلاسجو

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسجو .

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفدا دوليا لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإبراز ماتم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة، نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زياره ميدانية لوفداً دولياً من المسئولين والمتخصصين فى مجال الرى لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر وذلك على هامش فعاليات إسبوع القاهرة للمياه .

مصر ترأس مجلس السلم والأمن الأفريقى خلال شهر نوفمبر

أعلن الاتحاد الأفريقي تولي مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر نوفمبر في ظل النجاحات الدبلوماسية المصرية، وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.

إدراج عقار سبينرازا لعلاج ضمور العضلات ضمن الأدوية المدعمة غير المخصصة للبيع

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزير الصحة والسكان رقم 521 لسنة 2021 بشأن إدراج عقار سبينرازا المستخدم لعلاج الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكى من الأدوية المدعمة وغير المخصص للبيع في الصيدليات وغير خاضع لضريبة الدمغة الطبية .

الجريدة الرسمية تنشر قرار سريان أحكام التأمين على أعضاء النقابات الفنية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 888 لسنة 2021 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى علي أعضاء النقابات الفنية العاملين لدى الغير علي أن تكون قيمة التأمين 4% من الأجر الذى يتقاضاه .

الرعاية الصحية: ميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن ميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والبالغ عددها 34 مركزا ووحدة يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.

جامعة القاهرة تعلن زيادة منافذ التطعيم إلى 21 منفذا بالجامعة للتطعيم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص مركز تطعيم رئيسي داخل الحرم الجامعي لتطعيم جميع الطلاب؛ وتوجيه غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة لتلقي اللقاح ليصبح بذلك عدد نقاط التطعيم داخل الحرم الجامعي وخارجه 21 نقطة مجهزة بجميع الأطقم الطبية والمستلزمات.

مستشار الرئيس لشئون الصحة: مصر أنفقت 400 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن الدولة المصرية أنفقت 400 مليون دولار على توافر لقاحات كورونا، موضحا أنه تم تنوع مصادر الحصول على اللقاحات منذ فترة طويلة بدعم رئاسى وتمويل حكومي من خلال التعاقد للحصول عليها من مختلف المصادر سواء اللقاح الصينى أو استرازينيكا أو جونسون وكذلك التحالف العالمى للقاحات.

وفاة السياسى الكبير عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

أعلنت الكاتبة الصحفية أمنية طلال شكر، عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، وفاة عمها السياسي الكبير عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

المرور تعيد فتح كوبرى الساحل بعد انتهاء أعمال الصيانة وسط تواجد الخدمات

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبرى الساحل وسط سيولة مرورية لحركة السيارات ، بعدما تم إغلاقه لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.