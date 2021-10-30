5 معلومات عن أول امتحان بنظام التقييم الجديد للصف الرابع الابتدائى

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد عقد أول امتحان للصف الرابع الابتدائى فى التقييم الجديد، نرصد فى التقرير التالى 5 معلومات مهمة عن الامتحان وآلية عقده.

1ـ دمج امتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر معا، حيث يؤدى الطلاب الامتحان نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل.

2ـ الامتحان يعقد فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسى حتى موعد بدء الامتحان.

3ـ الامتحان يعقد على مستوى المدرسة وتحت إشراف المعلم، ويحصل المعلم على نسخة من الامتحان من منصة مخصصة لذلك.

4ـ يحصل الطالب على درجات الامتحان وتضاف للمجموع، على أن يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسى، مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسمة على 2.

5ـ يؤدى الطالب امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول فى جميع المنهج الخاص بالترم الأول وليس منهج الشهر فقط، حيث يتم قياس نواتج التعلم فى المقرر الدراسى بأكمله للتأكد من تحقيق أهداف التعلم المستهدفة والمطلوبة خلال الفصل الدراسى.