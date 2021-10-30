مقتل عامل فراشة على يد سائق بالدقهلية بسبب الخلاف على كرسى

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل فراشة بالعصافرة بمركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، مصرعه على يد سائق بسبب الخلاف على كرسى.



وتلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المنزلة العام إلى العميد عبد العزيز البدراوي مأمور مركز المطرية، بوصول عامل مصاب بجرح نافذ ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب دخوله المستشفى.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيد ع ال، عامل فراشة (أفراح) مقيم قرية العصافرة مركز المطرية، وذلك عقب مشادة كلامية مع سائق بسبب كرسي.



وكشفت التحريات، أن الجاني سائق وشهرته الأسطورة مقيم قرية العصافرة دائرة المركز، حيث إنه تعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب كرسي أثناء حنة حفل عرس بمنطقة الخلايلة بجوار ماكينة الطحين، ونقل المصاب إلى مستشفي المنزلة المركزي لاسعافه، إلا أنه توفي فور وصوله إلى المستشفي، وقبل إجراء الإسعافات الأولية، وذلك نتيجة جرح نافذ بالبطن بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد وجيه معاون مباحث المركز والقوة المرافقة لهما للوقوف على معرفة أسباب الحادث بالتفاصيل، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.