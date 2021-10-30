اليوم السابع
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معلومة قانونية.. كيف تنقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر

السبت، 30 أكتوبر 2021 08:00 ص
معلومة قانونية.. كيف تنقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر عداد كهرباء- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر فى شركة الكهرباء، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيفية تنفيذ هذا النقل بالطرق القانونية.

 
أولاً: "الأوراق المطلوب تقديمها لنقل عداد الكهرباء"
 
يتم تقديم هذه المستندات التالية عند نقل عداد الكهرباء من شخص لآخر، أو التنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى آخر، وذلك في شركة الكهرباء التابع لها العقار :-
 
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
 
2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للإطلاع.
 
3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
 
4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
 
 
ثانياً:  أهم الإجراءات التي يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.
 
1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.
 
2- تقديم الأوراق المذكورة أعلي، مع ملئ إستمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
 
3- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
 
4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء علي إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
 
5– مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة ، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.
 
 
 

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