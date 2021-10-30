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"معلومات الوزراء" يستعرض إنفوجرافا عن مؤتمر "يوم المدن العالمى 2021"

السبت، 30 أكتوبر 2021 09:56 ص
"معلومات الوزراء" يستعرض إنفوجرافا عن مؤتمر "يوم المدن العالمى 2021" انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا عن تنظيم مصر لفعاليات مؤتمر "يوم المدن العالمي" بمدينة الأقصر يومي 30 و31 من أكتوبر الجارى، ويأتي الاحتفال الدولى باليوم العالمى للمدن الموافق 31 من أكتوبر من كل عام.
 
جدير بالذكر في تلك المناسبة بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" خلال العام الجاري بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من بين 170 مؤسسة مُرشحة لتلك الجائزة الرفيعة؛ لما حققته الهيئة من عمران مستدام، وتوفير إسكان لمختلف الفئات المجتمعية؛ الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 للدولة المصرية.
 
انفوجراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
انفوجراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

 


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