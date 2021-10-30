جاء ذلك خلال اجتماع عبدالملك مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، مساء اليوم، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال. 

وأطلع رئيس الوزراء اليمني - بحسب وكالة الأنباء اليمنية - من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية احمد لملس، على معلومات أولية حول هذا التفجير الإرهابى، والذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.. موضحا انه يتم متابعة ملابسات هذا التفجير الإرهابي، وإعلان النتائج في اقرب وقت. 

وترحم رئيس الوزراء اليمنى على أرواح الشهداء، مقدما العزاء لاسرهم .. موجها الجهات المختصة بتقديم العناية اللازمة للجرحى.