مصرع طفل سقط من أعلى خشبة مسرح حفل زفاف بالدقهلية فتحول إلى مأتم

الدقهلية شريف الديب

لقي طفل بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، عقب سقوطه من أعلى خشبة المسرح، أثناء حفل عرس بالقرية وتحول الحفل إلى عزاء.



تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر بوصول طفل جثة هامدة جراء حادث سقوط من علو.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل شاكر سمير، وبسؤال شهود العيان، أكدوا بوجود حفل عرس وأثناء لعب الطفل اعلي خشبة المسرح سقط على الارض مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفي ميت غمر العام، فتبين وفاة الطفل ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.











