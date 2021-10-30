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مصرع رب أسرة وإصابة زوجته على يد عامل في الدقهلية بسبب لعب الأطفال

السبت، 30 أكتوبر 2021 04:11 م
مصرع رب أسرة وإصابة زوجته على يد عامل في الدقهلية بسبب لعب الأطفال سلاح أبيض - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي رب أسرة مصرعه وأصيبت زوجته بإصابات متنوعة، بعد تعدي عامل عليهما بقرية ميت القرشي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد رش أبناء المجنى عليه مياه بالشارع.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر العام ، بوصول جثة لعامل نتيجة طعنه نافذة.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، مصرع محمد ع  رب أسرة ،  وإصابة زوجته،  بجروح مختلفة نتيجة تعدي عامل عليهم بسلاح أبيض، وبسؤال زوجة المحني عليه أكدت بأن أثناء قيام أبناءها برش مياه فى الشارع داخل القرية تصادف مرور الجاني ، فتطايرت عليه بعض المياه.
 
وأوضحت: نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجي ، وقام بالامساك بسلاح أبيض سكين ، وتعدي على الزوج بطعنات نافذة حتى فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي ميت غمر العام ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

الدقهلية

اخبار الحوادث مركز ميت غمر

عامل يقتل رب أسرة

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