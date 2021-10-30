اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أكتوبر 2021 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مراسم رفع العلم المصرى فى معرض إكسبو دبى فى اليوم الوطنى بحضور رئيس الوزراء

السبت، 30 أكتوبر 2021 10:14 ص
مراسم رفع العلم المصرى فى معرض إكسبو دبى فى اليوم الوطنى بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد، وأحمد عبد الصمد، لقطات لتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من المسئولين، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".

ورافق الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، منصب وزير التسامح والتعايش، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالمعرض.

كما عرض البرنامج مراسم رفع العلم المصري في معرض إكسبو دبي 2020 في اليوم الوطني المصري.

ويعد معرض " إكسبو 2020 دبي" حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

 

 


رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

رفع العلم المصرى

اكسبو دبى

اكسبو دبى 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة