محمد بن راشد: "لمصر مكانة تاريخية فى قلوبنا.. وبلغوا فخامة الرئيس أننا نحبه"

كتبت هند مختار

- مدبولى يشيد بالنهضة التى تحققها دولة الإمارات

- بن راشد يبدى إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية فى توقيت متزامن

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبى، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسفير مصر فى أبو ظبى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، متمنياً للشعب الإماراتي الشقيق دوام الرخاء.

وأشاد رئيس الوزراء بالنهضة التى تحققها دولة الإمارات، مؤكداً أن ما شاهده اليوم فى معرض الاكسبو الدولى يعد فخراً للعرب جميعاً.

وأثنى رئيس الوزراء على تركيز جناح الإمارات على فكرة تاريخ إنشاء الدولة، ومراحل تطورها، وليس فقط إبراز نجاحات الحاضر، لأن الواقع المعاصر وما به من تقدم، ظاهر للجميع.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد عن سعادته باستقبال الدكتور مدبولى والوفد المرافق، مؤكداً دعمه الكامل لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لما لمصر من مكانة تاريخية فى قلوب الإماراتيين.

وأبدى الشيخ بن راشد إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من ٢٠ مدينة جديدة ذكية فى توقيت متزامن، فأوضح رئيس الوزراء أن هذا يمثل تحدياً كبيراً وطفرة عمرانية غير مسبوقة، تطلبت الكثير من الجهد من الجميع.

وأضاف أن هناك إلى جانب ذلك المشروع الأبرز والأكبر حالياً، مشروع حياة كريمة، الذى أطلقه الرئيس السيسي لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر الذين يقطنون الريف الريف.

وقد أثنى الشيخ محمد بن راشد على المشروع، وطلب نقل تحياته الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً: "أبلغوا فخامة الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه".

وفي ختام المقابلة، أهدى بن راشد لمدبولى نسخة من كتابه "قصتى"، الذى يروى 50 قصة للشيخ محمد بن راشد على مدار خمسين عاماً.