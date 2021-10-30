اليوم السابع
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السبت، 30 أكتوبر 2021 05:39 م
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مثل الإنفلونزا.. هل يتحول كورونا لعدوي موسمية مرتبطة بانخفاض درجات الحرارة؟

السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م
مثل الإنفلونزا.. هل يتحول كورونا لعدوي موسمية مرتبطة بانخفاض درجات الحرارة؟ كورونا
كتبت إيناس البنا

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مع إستمرار الآثار المميتة لفيروس كورونا  تظهر دراسات جديدة كل يوم لتخبرنا المزيد عن هذا الفيروس وكيف يتغير مع مرور الوقت ويصبح سلالة ومتغيرات وأعراض جديدة. 
 
وفي دراسة حديثة ، أوضح باحثون العديد من الحيل للتعرف أكثر عن فيروس كورونا، مشيرون أنه  فقد يكون هذا الفيروس عدوى موسمية مرتبطة بدرجات الحرارة المنخفضة والرطوبة ، مثل الإنفلونزا الموسمية، ونشرت النتائج في مجلة Nature Computational Science ، تدعم الدراسة الحالية المساهمة الكبيرة لانتقال فيروس كورونا المحمول جواً والحاجة إلى التحول إلى التدابير التي تعزز "نظافة الهواء".
 

ارتباط فيروس كورونا بدرجة الحرارة والرطوبة

وفقًا للباحثين وحسب موقع " thehealthsite، قاموا بتحليل ارتباط درجة الحرارة والرطوبة في المرحلة الأولية من فيروس كورونا الذي انتشر في 162 دولة عبر القارات الخمس ، قبل تطبيق التغييرات في السلوك البشري وسياسات الصحة العامة.
 
وأظهرت النتائج وجود علاقة سلبية بين معدل الانتقال  ودرجة الحرارة والرطوبة على النطاق العالم، و ارتبطت معدلات الانتقال الأعلى بانخفاض درجات الحرارة والرطوبة.
 
 
وجد الفريق أن الموجات الوبائية الأولى تضاءلت مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، وارتفعت الموجة الثانية مع انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، وكانت التأثيرات المناخية أكثر وضوحًا عند درجات حرارة تتراوح بين 12 درجة و 18 درجة مئوية ومستويات الرطوبة بين 4 و 12 جرامًا لكل متر مكعب (جم / م 3).
 
وقال أحد الباحثين: "إجمالاً ، تدعم النتائج التي توصلنا إليها  أنه عدوى موسمية حقيقية ذات درجة حرارة منخفضة ، تشبه الإنفلونزا وفيروسات كورونا المنتشرة الأكثر اعتدالاً".
 
 

عدوى موسيمية

كورونا والعدوى الموسمية

انتقال كورونا

الرطوبة وانتقال كورونا

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