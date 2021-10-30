اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أكتوبر 2021 09:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

فنى صيانة دش وراء قتل رئيس مدينة حوش عيسى وزوجته بسبب المال

السبت، 30 أكتوبر 2021 09:33 م
فنى صيانة دش وراء قتل رئيس مدينة حوش عيسى وزوجته بسبب المال قوات أمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق تضمن الإشارة إلى العُثور على جثتى (رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة وزوجته) مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح.

 

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتل المذكوران، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فنى صيانة دش) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، حيث توجه لمسكن المجنى عليهما لتسليم وحدة تحكم عن بعد "ريموت" وأنه طلب من المجنى عليه مبلغ مالى لمساعدته فى شراء "تروسيكل" إلا أنه رفض، فاختمرت فى ذهنه فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من مبالغ مالية لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ مالية كبيرة داخل مسكنهما، وقام بارتكاب الواقعة باستخدامه سكين كانت بالمنزل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


قتل

جرائم القتل

رئيس مدينة حوش عيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة