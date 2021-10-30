اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته 121 لفافة هيروين بشبرا الخيمة والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

السبت، 30 أكتوبر 2021 08:38 م
ضبط عاطل بحوزته 121 لفافة هيروين بشبرا الخيمة والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل بمنطق بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومركبة توك توك، وذلك فى إطار خطة المديرية لضبط متجرى ومروجى المواد المخدرة بنطاق أقسام ومراكز الشرطة بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مامور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العاطلين بنطاق القسم بحوزته كمية من الهيروين المخدر.

وبإجراء التحريات تبين ضبط "سامح ط م"، 39 سنة، عاطل، مقيم بهتي دائرة القسم، بحوزته 121 لفافة من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 2950 جنيها، ومركبة توك توك، وذلك حال تواجده بشارع 15 مايو أمام محطة الوقود، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والتوك توك لتسهيل تنقلاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه، وسرعة إعداد تقرير وعرضه على النيابة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مخدر الهيروين

الاتجار بالمخدرات

مديرية امن القليوبية

شبرا الخيمة

بهتيم

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