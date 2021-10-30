ضبط شحنة مخدرات فى الإسكندرية بقيمة 700 ألف جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700٫000 ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.