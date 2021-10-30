اليوم السابع
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ضبط المتهم بنشر بوست زعم فيه الاعتداء على طالبة بمدرسة ثانوية بالمحلة

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:33 م
ضبط المتهم بنشر بوست زعم فيه الاعتداء على طالبة بمدرسة ثانوية بالمحلة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن تعرض إحدى الفتيات للإعتداء من قبل إثنين من زميلاتها فى إحدى المدارس بالغربية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، عن تعرض إحدى الفتيات بالمحلة للإعتداء من قبل إثنين من زميلاتها داخل دورة مياة إحدى المدارس الثانوية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ولم يستدل على ثمة وقائع نهائياً، وأن الغرض من النشر إثارة الرأى العام وجذب المتابعين وتحقيق أغراض شخصية للمسئول عن الصفحة المشار إليها.
 
وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من التوصل إلى المسئول عن الصفحة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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الغربية

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