سقوط "رافعة ونش" من أعلى كوبرى بمنطقة أرض اللواء بالجيزة وحدوث تلفيات بسيارة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت رافعة "ونش" من أعلى كوبرى بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة مساء اليوم السبت دون إصابات، وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارة ملاكي مركونة أسفل الكوبري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط رافعة " ونش"، من أعلى كوبري بمنطقة أرض اللواء، خاص بأعمال إنشاء.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الونش سقط مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارة ملاكي مركونة أسفل الكوبري، دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة للتحقيق .