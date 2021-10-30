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سقوط أمطار خفيفة على محافظتى القاهرة والجيزة.. صور

السبت، 30 أكتوبر 2021 08:10 ص
سقوط أمطار خفيفة على محافظتى القاهرة والجيزة.. صور سقوط أمطار
كتب بهجت أبوضيف

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شهدت مناطق متعددة من محافظتى القاهرة والجيزة، اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
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الامطار

سقوط أمطار على القاهرة

الجيزة

الأرصاد

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