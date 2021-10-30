سامح شكرى يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا بمقر وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
سامح شكرى يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا بمقر وزارة الخارجيةالسبت، 30 أكتوبر 2021 01:00 م
سامح شكرى مع المبعوث الأممى لدى ليبيا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
سامح شكرى يعقد مباحثات مع المبعوث الأممى إلى ليبيا غداالجمعة، 29 أكتوبر 2021 07:47 م
سامح شكرى يؤكد دعم مصر لكل المساعى الرامية لإيجاد تسوية شاملة للأزمة السوريةالخميس، 14 أكتوبر 2021 04:04 م
سامح شكرى يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكى التعاون الثنائىالخميس، 14 أكتوبر 2021 12:50 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة