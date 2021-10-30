سامح شكرى يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا بمقر وزارة الخارجية

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".