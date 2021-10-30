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سامح شكرى يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا بمقر وزارة الخارجية

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:00 م
سامح شكرى يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا بمقر وزارة الخارجية سامح شكرى مع المبعوث الأممى لدى ليبيا
كتب أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
 
 

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