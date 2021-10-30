حبس عامل قتل شابا خلال مشاجرة بينهما فى أبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة بإحدى قرى مركز أبو النمرس فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهاما للعامل بقتل الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، وتوصلت التحريات إلى أن عامل قتل شابا خلال مشاجرة بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.