حبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش غرب الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تخصصا في الإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويجه على عملائهما.

على الفور تم تقنين الاجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للإتصال بعملائهما، وتقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700٫000 ألف جنيه تقريباً، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.