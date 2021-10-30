جنايات المنصورة تقضي بإعدام سائق والمؤبد لعشيقته لقتلهما زوج الثانية

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبدالرازق، حيث أحالت المحكمة ٱوراق كل من سامح ا. ع ، وشهرته الطيب 33 سنة ، ، سائق، ومقيم قرية ديبو عوام التابعة لمركز المنصورة، وأمل أ. ع. ، 24 سنة ، ربة منزل ومقيمة منطقة المجزر الآلي بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي وانتهت المحكمة بالحكم بإعدام الاول والسجن المؤبد للثانية.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمين، في القضية رقم 10974 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1282لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة، إلى محكمة الجنايات لأنهما بتاريخ 27 يناير 2021 بدائرتي قسم أول المنصورة ومركز المنصورة محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليه م. ا عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض العدة من سلاح ناري طبنجة واستدرج المجني عليه إلى محل حدوث الواقعة استغلال لصداقتهما وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عيارا ناريا استقر برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

واشتركت المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم بأن اتفقت وإياه على ارتكابها وحرضته على إتيانها كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وتوصلت تحريات مباحث مركز المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى أن المتهم الأول والمجني عليه ارتبطوا بعلاقة صداقة وعمل تجاري تخللها أن نفذ إلى هوى المتهمة فخانا صديقه