اليوم السابع
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تنفيذ 636 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان

السبت، 30 أكتوبر 2021 11:28 ص
تنفيذ 636 حكماً متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان مديرية أمن أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، من تنفيذ 636 حكماً متنوعاً، اليوم، السبت، خلال حملة تنفيذ أحكام، بتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 636 حكماً متنوعاً شملت: ضبط 148 حكم حبس جزئى و 27 حكم حبس مستأنف و 305 أحكام غرامات و 155 حكم مخالفات، وجناية واحدة.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين عن القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .


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