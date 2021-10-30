تحرير 544 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، السبت، من تحرير 544 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط سيارة ودراجة نارية بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 75 مخالفة، وتحرير 124 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 85 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفات متنوعة، وتحرير 46 حالة مسببات الحوادث.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .