تجديد حبس 3 بينهم سيدة اعترفوا باستدراج شخصين من الشرقية وقتلهما بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر مدير نيابة مركز دكرنس، تجديد حبس 3 أشخاص بينهم سيدة لمدة 15 يوما، لاشتراكهم فى قتل أحد الأشخاص وابن عمه من محافظة الشرقية، بعد استدراجهما إلى محافظة الدقهلية.



يذكر أنه تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثتى (أحد الأشخاص ، ونجل عمه - مقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية) بهما جروح قطعية بالجسم بدائرة المركز.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية"، و 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية").



و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا إرتباط المتهمة المشار إليها بعلاقة بالمجنى عليه الثانى وحدوث خلافات بينهما، فعقدت العزم على الانتقام منه، فاتفقت مع أحد المتهمين المشار إليهم على التخلص منه، وفى سبيل ذلك قامت بالإتصال به وإستدراجه لمحل العثور على جثته وكان فى إنتظاره باقى المتهمين، ولدى وصوله فوجئوا بحضور المجنى عليه الأول برفقته فتعدوا عليهما بأسلحة بيضاء "سنجة -2مطواة" مما أدى إلى وفاتهما ، وإستولوا على الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه الثانى، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه الأول ، كما أضافت المتهمة الأولى بتوجهها لمحل البلاغ مُستقلة مركبة "توك توك" قيادة (سائق - مقيم بدائرة المركز) كان على علم بالواقعة "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (الدراجة النارية - هاتف محمول - والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



