بعد حجز طعون المدانين للحكم..طلقات و"TNT" مضبوطات أحد أعضاء تنظيم بيت المقدس

كتب إيهاب المهندس

وصلت طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، لمحطته النهائية بعد تحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدث الشاهد رقم 29 بقائمة أدلة الثبوت عن واقعة ضبط المتهم معتز محمد عبد الخالق ومن أبرز ما ضبط مع المتهم :

ـ التهم ضبط بتاريخ 27 ديسمبر 2013.

ـ عثر بمسكن المتهم على 3 حاويات بها مادة "TNT".

ـ ضبط بمسكن المتهم على 2940 طلقة نارية عيار 7.62×39 مم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.