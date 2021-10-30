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بعد حجز طعون المتهمين.. اعرف بعض مصادر تمويل تنظيم بيت المقدس الإرهابى

السبت، 30 أكتوبر 2021 09:00 ص
بعد حجز طعون المتهمين.. اعرف بعض مصادر تمويل تنظيم بيت المقدس الإرهابى المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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وصلت طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، لمحطته النهائية بعد تحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت جزء من اعترافات المتهم محمد عفيفى الرجل الثانى بالتنظيم، وتحدث أحد مصادر التمويل وأدلى بالعديد من المعلومات حولها منها ...

ـ المتهم رقم 82 محمد العدوى جول للتنظيم أموال من الخارج.

ـ  بلغت قيمة الأموال التى مدها المتهم للتنظيم مليون و700 ألف جنيه.

ـ الأموال أنفقت على أوجه نشاط الجماعة من احتياجات وأسلحة وغيرها وعلى عناصر الجماعة الهاربة.

ـ المتهم الاول أمد التنظيم بمبلغ 50 الف جنيه.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

 

 


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