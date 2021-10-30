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انطلاق اجتماعات لجنة "5+5" الليبية فى مصر لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

السبت، 30 أكتوبر 2021 11:01 ص
انطلاق اجتماعات لجنة "5+5" الليبية فى مصر لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يان كوبيش المبعوث الاممى لدى ليبيا
كتب: أحمد جمعة - محمد عبد العظيم

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انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلي عن دول جوار  ليبيا.
 
وتعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الثانى فى مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية.
 
ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراءها فى 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.
 
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