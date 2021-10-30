انتشال جثة عامل أحذية لقى مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جثة عامل، تعرض للغرق بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبرى أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة لمشرحة دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية وتسليم الجثة لذويها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام كوبرى أبو زعبل دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها للمدعو "مصطفى س م"، 54 سنة، عامل أحذية، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وعثر بطيات ملابسه على متعلقاته الشخصية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وبتوقيع الكشف الطبى الظاهرى عليها بمعرفة مفتش الصحة أكد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفسكيا الغرق ولا يوجد شيهة جنائية.