اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط عليه جدار أثناء هدمه بشبين القناطر

السبت، 30 أكتوبر 2021 05:16 م
النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط عليه جدار أثناء هدمه بشبين القناطر أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي عامل مصرعه، إثر سقوط جدار حائط عليه أثناء قيامه بهدمه في شبين القناطر مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.
 
تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "ح.م.م"، 45 عامًا، عامل مصاب بعدة إصابات وكسور في أنحاء الجسد، وتوفى أثناء إسعافه، إثر نزيف داخلي.
 
انتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان يقوم بهدم حائط في أحد المنازل، وسقط فوقه، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.
 
 

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