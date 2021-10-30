القبض على مدمن بالمحلة تعدى على والدته بالضرب

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تعدى أحد الاشخاص على والدته).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك".. متضمناً منشوراً بعنوان ( عاجل يحدث الآن حادث مؤلم بالمنشية الجديدة بالمحلة) يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على والدته لمدة 12 ساعة وقيام الجيران بإبلاغ الشرطة .. وأن الأهالى كادت أن تفتك به لولا تدخل رجال الشرطة، وقيامه لدى تدخل الأهالى بالتهديد بقتلها.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ بتاريخ 30/10/2021 لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (مواطنة – مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات متفرقة") بقيام نجلها (عاطل – مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المشار إليها لإدمانه المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.