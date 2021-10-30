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القارئ الضوئى.. أحدث وسائل الكهرباء لمنع التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع

السبت، 30 أكتوبر 2021 02:00 ص
القارئ الضوئى.. أحدث وسائل الكهرباء لمنع التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع عداد كهرباء مسبوق الدفع - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تطبيق القارئ الضوئي الجديد الذى تستخدمه شركات توزيع الكهرباء لمتابعة استهلاكات المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع، لا يسمح بإحداث أى نوع من أنواع التلاعب بهذه العدادات، لأنه يربط شركة التوزيع مطلعة أولا بأول بكل بيانات العداد منذ تركيبه ويتم تحديثها أول كل شهر إلكترونيا، وفيما يلى كل ما يريد القارئ معرفته عن تطبيق القارئ الضوئي الذى يكشف كافة بيانات مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع: 
 
1- يستطيع تطبيق القارئ الضوئي الذى يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.
 
2- يعتمد القارئ الضوئي على الإنترنت فى إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.
 
3- يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.
 
4- يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي لأنه يسجل البيانات وفقا لوقت وتاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.
 
5- تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.
 
6- بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئي لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

سرقات التيار الكهربائي

القارئ الضوئي

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