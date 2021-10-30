العلاج بالمجان.. مبادرة الرئيس للكشف عن مرض الضمور العضلى بأحدث الوسائل

سخّر الرئيس عبد الفتاح السيسى إمكانات عديدة للرعاية الصحية للأطفال المصابين بمرضى الضمور العضلي الشوكى، حيث تم إنشاء مراكز لاستقبال المرضى وعلاجهم بالمجان بأحدث سبل العلاج العالمية.

وكان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مصابي الضمور العضلي الشوكى دور كبير ولا تزال، حيث تقدم كافة الخدمات للمصابين بالمجان، ونكشف في السطور التالية ما قدمته المبادرة حتى الآن.

1- استقبال 8124 حالة بالعيادات التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، على مستوى الجمهورية.

2- تقديم خدمات العلاج الجينى للمصابين من الأطفال بالمجان.