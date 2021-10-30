اليوم السابع
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العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم والتحريات تكشف ملابسات وفاتها

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:04 م
العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم والتحريات تكشف ملابسات وفاتها قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انبعاث رائحة من داخل شقة سيدة مسنة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة المسنة، وتبين أنها توفت منذ ما يقرب من 3 أيام.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، ومناظرة الجثة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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