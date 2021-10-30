الحماية المدينة تسيطر على حريق في مصنع مراتب بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع لصناعة المراتب داخل المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية والتي تقع علي بعد 10 كيلو تقريبًا من مدخل المدينة، دون وقوع أي إصابات.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع لصناعة المراتب داخل المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل.

وهلي الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلي مكان الحادث فيما توجهت القيادات الأمنية إلي مكان البلاغ، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة العميد خالد كامل، بثلاث سيارات للحماية المدنية وصلت إلي مكان اندلاع الحريق.

كما تفقد قبل قليل، اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، موقع حريق مصنع لصناعة المراتب، وأطمئن مدير الأمن ونائب المحافظ على عدم ووقع إصابات جراء الحريق، والذى نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون خسائر بشرية، لكن الحريق قضى على محتويات المصنع بالكامل.

ونجحت سيارات الإطفاء فى أعمال السيطرة علي الحريق، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات إسعاف لمكان الحادث.

حريق مصنع مراتب فى الإسماعيلية

حريق مصنع مراتب فى الإسماعيلية

حريق مصنع مراتب فى الإسماعيلية

حريق مصنع مراتب فى الإسماعيلية

حريق مصنع مراتب فى الإسماعيلية

حريق مصنع مراتب فى الإسماعيلية

حريق مصنع مراتب فى الإسماعيلية